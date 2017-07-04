В Николаевской области обрушилась школа

В Николаевской области в городе Новый Буг обрушилась часть здания школы №1. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

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Согласно его сообщению, школу построили в конце 70-х годов прошлого века. При этом он подчеркнул, что в школе проводились ремонтные работы. В связи с обвалом школы состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого соберут всю информацию о строительных работах, которые проводились в школе, кто их выполнял, кто проводил технадзор и принимал работы.

Как сообщал УНИАН ранее, в Буче, как и еще в десятках городов и районов Украины, которые растут и развиваются, с бешеной скоростью строят жилье, но не строят детсадов и школ.

Мэра города и секретаря горсовета обвиняют в уничтожении 80 гектаров леса для застройки нового жилья.