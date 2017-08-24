Стало известно, кто пострадал в результате взрыва возле Кабмина в Киеве

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что полицейские изъяли у журналистов видеозаписи, чтобы идентифицировать лиц, причастных к совершению взрыва на улице Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали три человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Князев заявил на месте взрыва.

«Пострадали мужчина, женщина и ребенок, но он взрослый, они прибыли в город Киев из другого региона на празднование Дня Независимости», - сказал он.

По словам Князева, в настоящее время проводится детальный анализ информации, которая может помочь раскрытию этого преступления.

«Эксперты исследуют изъятые остатки взрывного устройства, в ближайшее время мы будем понимать массу и категорию этой взрывчатки. Или это была какая-то штатная боевая граната, или это была самодельная (взрывчатка) - пока эксперты конкретного ответа не дают», - отметил глава Нацполиции.

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«До сих пор людей, которые подозреваются, мы, к сожалению, не установили, но нам большую помощь оказали журналисты, которые были на месте происшествия, мы изъяли у них видеозаписи, которые нам, возможно, помогут идентифицировать лиц, причастных к этому преступлению», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в Киеве, на улице Грушевского, произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сейчас основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство. В то же время, Турчинов не исключает теракт.