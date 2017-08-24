Стрельба в Киеве: полиция рассказала детали убийства иностранца (фото, видео)

Полиция открыла дело по факту убийства иностранца в центре Киева, ищут камеры наблюдения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы столичной полиции.

"Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это - гражданин другого государства, 1988 г. р." - сказано в сообщении полиции.

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Ранее уже сообщалось, что поздно вечером на ул. Шота Руставели из автомобиля "Фольксваген" застрелили мужчину. Полиция сообщает, что известно о стрельбе стало около 23:00.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения убийства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".