В центре Киева застрелили человека
00:36, 24 августа 2017Происшествия
4657 0
В центре Киева двое неизвестных застрелили мужчину.
В Киеве застрелили мужчину / фото dtp.kiev.ua
В среду поздно вечером, 23 августа, в центре Киева двое неизвестных застрелили человека.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.
Инцидент произошел на улице Шота Руставели 12. Так, два неизвестных расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Пострадавший умер на месте.
"Скорая медпомощь приехала достаточно быстро, однако спасти мужчину не удалось", - сказано в сообщении.
Как добавляет dtp.kiev.ua, полиция разыскивает темно-зеленый Фольксваген Джетта с польскими номерами, на котором уехали преступники. По другим данным, стреляли из автомобиля Тойота.
На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter