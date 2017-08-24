В центре Киева застрелили человека

В среду поздно вечером, 23 августа, в центре Киева двое неизвестных застрелили человека.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Шота Руставели 12. Так, два неизвестных расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Пострадавший умер на месте.

"Скорая медпомощь приехала достаточно быстро, однако спасти мужчину не удалось", - сказано в сообщении.

Как добавляет dtp.kiev.ua, полиция разыскивает темно-зеленый Фольксваген Джетта с польскими номерами, на котором уехали преступники. По другим данным, стреляли из автомобиля Тойота.

На месте работает следственно-оперативная группа и патрули полиции.