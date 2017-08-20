В Житомире в карьере утонул мужчина
12:46, 20 августа 2017Происшествия
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Погибшим оказался 30-летний мужчина, личность которого сейчас устанавливается.
Поисковая операция / фото Пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Житомирской области
В Житомире в карьере утонул мужчина. Об этом УНИАН сообщили сказано в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
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Как отмечается в сообщении, 19 августа в 15:09 в Службу спасения «101» от работников Национальной полиции поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по извлечению тела человека из карьера. Трагический случай произошел на одном из водоемов Житомира.
На месте спасатели на надувной лодке добрались до утопленника, который находился на расстоянии 3 м. от берега и достали его из воды. Погибшим оказался 30-летний мужчина, личность которого сейчас устанавливается.
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