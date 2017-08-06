На Харьковщине в пруду утонула полуторагодовалая девочка

В Харьковской области в пруду утонула полуторагодовалая девочка.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 5 августа, в 13:50 в Золочевское отделение полиции поступила информация от жительницы села Александровка Золочевского района об обнаружении в пруду тела полуторагодовалого ребенка.

На месте правоохранители установили, что мать уложила спать свою дочь, а сама на непродолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, дочь не нашла, о чем сообщила мужу, который был на работе.

Читайте такжеВ одесском яхт-клубе утонул мужчина

Во время поисков местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с односельчанами вытащил из воды. Видимых признаков следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователями Золочевского ОП открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.