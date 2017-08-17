Во Львове суд наказал сотрудницу банка, которая присвоила 2,7 миллионов гривень со счетов клиентов

Суд признал виновной бывшую директрису отделения банка во Львове, которая на протяжении 2013-2014 годов, злоупотребляя служебным положением, завладела 2,7 млн грн средств с депозитных счетов клиентов. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполіції Украины.

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Известно, что директор отделения от имени клиентов банка открывала депозитные счета и подписывала от их имени фиктивные заявления о переводе средств. К схеме были привлечены еще два должностных лица отделения банка. Наконец деньги клиентов оказывались на карточных счетах злоумышленницы. Она завладела средствами 14 клиентов, когда схему раскрыли, деньги им вернули.

По решению суда злоумышленницу приговорили к лишению свободы на пять лет, однако с испытательным сроком в три года. В течение двух лет она не будет иметь права занимать должности связанные с материальной ответственностью. Сейчас злоумышленница заплатит штраф в 3400 грн.

Ее признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3, 4, 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что 860 тыс. грн она вернула еще во время расследования.