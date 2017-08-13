Под Киевом переполненный "Ягуар" влетел в столб: шесть человек пострадали (фото)

В Киеве на Гостомельской трассе произошло серьезное ДТП с автомобилем "Ягуар", шесть человек пострадали. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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По предварительной информации, машина на литовской регистрации на скорости вылетела с дороги в кювет и врезалась столб.

"Пострадали 6 человек в салоне авто. Один в критическом состоянии. Еще двое получили серьезные травмы. Трое - ссадины и ушибы", - сказано в сообщении.