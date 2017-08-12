Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше – МИД

19:11, 12 августа 2017
Общество
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Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.

фото rmf24.pl / PAP/Darek Delmanowicz

Как сообщил департамент консульской службы МИД в Twitter, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в ДТП в Польше нет.

Напомним, в Польше автобус лоукост-перевозчика Polski Bus, следовавший из Варшавы до Жешува попал в ДТП.

Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.

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Всего в салоне автобуса путешествовали 85 человек, 28 получили ранения.

На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых в тяжелом состоянии.

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Теги: #украинцы в Польше#ДТП в Польше#авария автобуса в Польше