В Харьковской области трактор задавил немца, который интересовался сельской жизнью

В Харьковской области в результате наезда трактора погиб гражданин Германии. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, тело 48-летнего мужчины обнаружили еще 5 августа на территории Дергачевского района, на обочине грунтовой дороги между Дергачами и поселком Семеновка.

По сведениям полиции, погибшим оказался гражданин Германии. Смерть мужчины наступила в результате тупой травмы живота и грудной клетки, а также механической асфиксии вследствие сдавления груди и живота. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Во время досудебного следствия правоохранители установили, что утром 5 августа 37-летний водитель трактора проводил неподалёку от поселка Семеновка сельскохозяйственные хозяйственные работы. Осуществляя разворот, он не заметил мужчину, который лежал на расстоянии 10 метров от края поля и наехал на него. Тракторист не заметил, что переехал человека, и продолжил движение.

С учетом всех обстоятельств квалификацию по данному уголовному производству изменили на ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Житель села Солоницевка уведомлен о подозрении в совершении данного уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкции статьи - до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что немец приехал в Украину в июне. Он познакомился в соцсетях с семьей из села Шопино Дергачевского района и решил приехать в гости. Как рассказали хозяева, туриста очень интересовала сельская жизнь, условия развития экологического сельского хозяйства, экотуризм. Мужчина часто ходил в небольшие путешествия и однажды не вернулся.

В настоящее время о происшествии сообщено консульству Германии в Украине. Досудебное расследование проводит национальная полиция. Следственные действия продолжаются.