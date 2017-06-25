В Киевской области фермер из ружья открыл огонь по соседям, есть раненные

В с.Старая Оржица Згуровского района Киевской области задержан фермер, который открыл прицельный огонь из охотничьего ружья по своим соседям.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Згуровского отделения полиции на месте происшествия установила, что недоразумение между фермерами произошло, когда арендаторы, которые приехали работать на соседнее поле, загородили проезд фермеру и его сыну, которые к тому времени уже вели сельскохозяйственные работы.

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Возникла ссора, сын фермера взял в автомобиле ружье «МР-27н» и выстрелил несколько раз вверх. Его отец тоже достал охотничье ружье «МЦ 2001» калибра 20 мм, но дважды выстрелил в сторону работников и ранил их. Врачи диагностировали у одного мужчины ранение правой ноги, у другого - ранение плеча и шеи.

Работники полиции изъяли охотничьи ружья и разрешительные документы на них. 54-летний мужчина, который стрелял, задержан.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.