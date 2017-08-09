В Харьковской области воры попытались скрыться от полиции, выпрыгнув с третьего этажа

В Дергачевском районе двое иностранцев при ограблении квартиры получили травмы. По информации, которую сообщили в Харьковском облуправлении Нацполиции, случай произошел в поселке Солоницевка, передает сайт Новости Харькова.

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К сотрудникам местного районного отдела полиции обратилась сорокадвухлетняя женщина. Она сообщила, что не может попасть в свою квартиру - не открывается входная дверь.

Правоохранители, прибывшие по указанному заявительницей адресу, задержали двоих иностранцев. Мужчины открыли двери квартиры методом подбора ключей. Когда уже собирались уходить с награбленными вещами, подоспели полицейские. Тогда злоумышленники решили убегать через окно, выпрыгнув вниз с третьего этажа. В результате были травмированы и попали в больницу.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и забрали оттуда вещественные доказательства. Квартирным ворам сообщили, что в их отношении возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под домашним арестом.