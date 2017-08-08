Индийских полицейских уволили за обман о покорении Эвереста

Два полицейских в Индии были уволены по итогам расследования, которое показало, что они солгали, назвав себя первой индийской парой, покорившей Эверест, передает Би-би-си.

В прошлом году Динеш и Таракешвари Ратод сообщили о том, что 23 мая им удалось успешно достичь высочайшей вершины Земли (8850 м). В подтверждение своего достижения они показали фотоснимки, якобы снятые при восхождении.

Читайте такжеПреподаватель украинского вуза покорил Эверест (фото)Туристический департамент Непала выдал супругам Ратод официальный сертификат о покорении вершины, а некоторые индийские СМИ поспешили назвать это событие "национальной победой".

Однако вскоре после этого альпинист из Бангалора Сатьяруп Сидхантха заявил, что представленные супругами фотографии на самом деле принадлежат ему.

"Они взяли мои снимки и пририсовали в "Фотошопе" себя на вершине... И получили сертификаты... Куда катится скалолазание?" - написал Сидхантха в соцсети.

Подозрения усилились из-за временных несоответствий: специалисты заметили, что между прибытием альпинистов в базовый лагерь и достижением вершины прошло слишком мало времени.

Альпинистка Анджали Кулкарни рассказала, что видела супругов Ратод в базовом лагере 10 мая, и на тот момент они еще даже не начали тренировки и не прошли акклиматизацию.

"Если команда не начала акклиматизацию до 10 мая, то почти невозможно достичь вершины к 23 мая", - сказала Кулкарни.

Кроме того, на снимках восхождения на вершину можно заметить, что на альпинистах разная одежда и обувь, хотя переодеваться в таких условиях практически невозможно.

Альпинист Сатьяруп Сидхантха утверждает, что пара использовала эти фотографии, поскольку лиц на них все равно не разглядеть.

Полиция штата Махараштра официально подтвердила, что фотографии "восхождения" пары были сделаны с помощью фотомонтажа.

Как рассказал один из руководителей расследования Сахебрао Патил, супруги Ратод "распространяли ложную информацию" и "принесли дурную славу полиции Махараштры".

Никаких обвинений полицейским пока не предъявлялось.