В Житомирской области в колодце утонула 90-летняя пенсионерка

В Житомирской области в колодце обнаружили тело 90-летней женщины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

2 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в поселке Городница Новоград-Волынского района пожилая женщина упала в колодец, и необходима помощь, чтобы ее достать. Об этом спасателям сообщила соседка погибшей, которая пришла проведать бабушку и обнаружила ее тело в не закрытом колодце.

На месте происшествия бойцы ГСЧС с помощью штурмовой лестницы спустились в водоем глубиной 5 метров. Добравшись до летней женщины, спасатели убедились, что признаков жизни она уже не подает. С помощью спасательной веревки они обвязали тело погибшей и подняли на поверхность.

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По словам соседей, 90-летняя женщина уже давно проживала одна. Вероятно, она пыталась набрать воды, но не удержала равновесие и упала в колодец. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.