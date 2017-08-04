В Киеве в результате обвала грунта на территории стройплощадки погиб человек (фото, видео)
14:39, 04 августа 2017Происшествия
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В результате обвала грунта на территории строительной площадки погиб человек.
Мужчина попал под землю / фото kyiv.dsns.gov.ua
4 августа на территории строительной площадки в Голосеевском районе Киева произошел обвал грунта. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
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"По пр. Голосеевский, 118-Б, в Голосеевском районе столицы, во время работ произошел обвал грунта, в результате которого на глубину около 3 м под землю попал человек", - говорится в сообщении.
фото kyiv.dsns.gov.ua
В 11:20 тело мужчины 1973 г. р. было найдено и изъято из-под земли и передано работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть.
Как сообщал УНИАН, 26 июля в Голосеевском районе в Киеве была найдена мертвая женщина в результате взрыва многоэтажного дома.
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