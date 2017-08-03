В Житомирской области спасатели вытащили козу из канализационного коллектора

В Житомирской области спасатели спасли козу, вытащив ее из канализационного коллектора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 2 августа в 11:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Новоград-Волынский Житомирской области в канализационного коллектора попала коза. Об этом спасателям сообщила владелица животного.

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«Коза выпасалась на поле, на окраине районного центра. Случайно она оступилась и оказалась на дне коллектора. Испуганная хозяйка сначала пыталась самостоятельно достать животное, но со временем поняла, что без помощи чрезвычайников ей не справиться», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Бойцы ГСЧС, которые прибыли к месту происшествия, выяснили, что коза находится в канализационном коллекторе глубиной около 1,5 м. Один из спасателей спустился к ней и обвязал веревкой, с помощью которой козу и подняли на поверхность. Серьезных травм животное не получило.

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