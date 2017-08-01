В Николаеве умер задержанный по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

В Николаеве 30 июля умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная, умерший получил травму на лестнице в СИЗО.

«В субботу он, возвращаясь с прогулки в СИЗО упал с лестницы, получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в БСМП, где на следующий день скончался”, - сообщила Бережная.

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Как сообщал УНИАН, в Николаеве 23 июля задержали 46-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки в парке Победы.

Мужчину задержали через полчаса после получения сигнала о преступлении.

Насильником оказался 46-летний местный житель, который неоднократно судим и в местах лишения свободы провел 19,5 лет. В том числе дважды он осужден за изнасилование (на 7 и 4 года).

Из мест лишения свободы был освобожден три года назад.