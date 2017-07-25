Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки задержали в Николаеве (фото, видео)

В Николаеве 23 июля задержали 46-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в парке Победы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, мужчину задержали через полчаса после получения сигнала о преступлении.

Читайте такжеВ Киеве подросток изнасиловал девушку ради пари

Около 16:30 в Центральный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой изнасилования.

"Потерпевшая рассказала правоохранителям, что, возвращаясь домой, шла через парк "Победы", когда к ней подошел незнакомый мужчина и, угрожая, затащил ее в кусты, где приказал раздеться и вступил с ней в половые отношения против ее воли. После совершенного преступник отобрал одежду и два мобильных телефона девушки и велел ей сидеть тихо и забрать вещи из-под пешеходного моста через десять минут", - сообщили в полиции.

Через некоторое время потерпевшая начала звать на помощь, на что откликнулись прохожие, которые дали девушке свою одежду и помогли позвонить ее отцу.

В ходе опроса потерпевшая предоставила правоохранителям детальное описание внешности ее обидчика. "Уже через полчаса один из нарядов патрульной полиции увидел похожего по ориентировке человека, который, находясь на автостанции, пытался покинуть областной центр", - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеМесть за изнасилование: в прокуратуре выдвинули версию убийства помощника нардепа

Насильником оказался 46-летний местный житель, который неоднократно судим и в местах лишения свободы провел 19,5 лет. В том числе дважды он осужден за изнасилование (на 7 и 4 года). Из мест лишения свободы был освобожден три года назад.

Сейчас следователями Центрального отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч.3 ст. 152 УК Украины «Изнасилование несовершеннолетней», и ч. 2 ст. 186 «Грабеж, соединенный с насилием». Назначено проведение ряда соответствующих экспертиз.