Убийство АТОшников в Днепре: одного из нападавших вывезли в Израиль - журналист

В полиции Днепра подтвердили: участник перестрелки в Днепре Давид Калашников, 1981 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в больнице Мечникова после ранения в живот, был вывезен на самолете предположительно в Израиль на лечение. Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Также, по его словам, сразу после трагедии в Израиль вылетел и один из организаторов встречи - израильский бизнесмен Шалом Нахшон, который пришел 24 июля на встречу с братьями Саакян с большой группой бандитов, некоторые из них были вооружены нелегальным оружием, и открыли стрельбу, убив двух ветеранов АТО Максима Иващука и Алексея Вагнера.

В результате ответного огня, который открыл Эдмонд Саакян, получили ранения четверо нападавших, доставленных в больницу. Двоим - Станиславу Ельчищеву и Александру Лакизо, которые, по данным следствия, применили при нападении незаконное оружие - автомат и револьвер, предъявлено подозрение, они находятся под стражей в больнице.

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Как утверждают в полиции, из тела Калашникова были извлечены необходимые для экспертизы пули, он дал показания. Поскольку имел статус свидетеля, подозрения в его адрес выдвинуты не были, поскольку он не стрелял. Врачи разрешили вывоз раненого. Следователи уверяют, что выезд Калашникова - не проблема.

"Однако сразу после вылета Калашникова полиция прибыла в больницу Мечникова и еще одному раненому свидетелю из числа нападавших - Давиду Пабилеру, было предъявлено подозрение. То есть все-таки выезд еще одного свидетеля следователя не обрадовал. Теперь выезд Пабилера невозможен, по данным источника, Пабилер сегодня доставлен в изолятор временного содержания на период следствия", - говорится в сообщении журналиста.

"Исполнители убийства под стражей, но оценку следствия должен получить и организатор убийства, тот, кто взял с собой на переговоры бандитов с оружием. Вполне логично, что следствие должно затребовать выдачи Шалома Нахшона либо его допроса по международному поручению, его роль в этой трагедии весьма подозрительна", - добавил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, одного из участников перестрелки в ресторане "Дом" в Днепре, которая произошло 24 июля, отпустили из областной больницы им. Мечникова для дальнейшего лечения в другом медицинском учреждении.