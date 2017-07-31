Смертельная перестрелка в Днепре: раненого забрали из больницы, правоохранители не препятствовали

Одного из участников перестрелки в ресторане «Дом» в Днепре, которая произошло 24 июля, отпустили из областной больницы им. Мечникова для дальнейшего лечения в другом медицинском учреждении. Как сообщил заместитель главврача больницы им. Мечникова Юрий Скребец, это произошло вчера, 30 июля. По его словам, вероятно, он в дальнейшем будет лечиться в Израиле.

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«По просьбе адвоката раненого мужчины и родственников, его забрали из больницы Мечникова. Препятствий для этого со стороны правоохранительных органов не было, ведь мужчина пока не имеет процессуального статуса, подозрение ему не объявлено», - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Скребец также добавил, что сейчас в больнице Мечникова остаются адвокат Эдмонд Саакян и представитель другой стороны конфликта, произошедшего 24 июля. Двое других нападавших переведены в специализированное медучреждение в днепровском СИЗО.

Как пишет Цензор со ссылкой на собственные источники, вывезен из больницы - Давид Калашников. Он находится в бессознательном состоянии. У него проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава. Сообщается, что за границу выехал и организатор встречи, которая переросла в перестрелку, Шалом Наассон.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в ресторане «Дом» в Днепре состоялась стрельба. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пять были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.н.). Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО, бывший доброволец 20-го мотопехотного батальйона Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице. Именно он открыл ответный огонь, ранив нападавших, которые пришли на встречу с незарегистрированным оружием.

Трое из пострадавших нападавших – жители Днепропетровской области. Еще один – иностранный гражданин.

28 июля суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в причастности к стрельбе: обоих подозреваемых – 1982 и 1992 годов рождения – взят под стражу без права внесения залога.