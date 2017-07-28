В Харькове прорвало водопровод: жителей дома разбудил "фонтан" высотой в 7 этажей (видео)

16:22, 28 июля 2017
Происшествия
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Местные жители сняли порыв водопровода на видео.

Мощная струя холодной воды пробилась сквозь землю / joinfo.ua

Мощная струя холодной воды в ночь на пятницу, 28 июля, пробилась из-под земли и несколько часов поливала многоэтажку на проспекте Людвига Свободы. Местные жители сняли порыв водопровода на видео. Об этом сообщает Mediaport.

По словам очевидца, яма разрыта с начала весны из-за какой-то неполадки с горячей водой, её до сих пор нет. Жители постарались хоть как-то заложить дыру кусками валяющегося рядом асфальта и перенаправить воду в сторону.

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По информации пресс-службы коммунального предприятия «Харьковводоканал», холодное водоснабжение уже восстановили. В городской диспетчерской службе сообщили, что «Теплосети» проводят «плановую перекладку трубопровода» и обещают завершить работы до 31 июля. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве прорвало трубопровод в результате чего просела дорога.

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Теги: #прорыв трубопровода в харькове