В Киеве на Татарке произошла стрельба, пострадал парень

В Киеве на Татарке произошла стрельба, в результате которой 24 - летний парень получил 6 ранений.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила старший инспектор Шевченковского управления полиции в Киеве Ирина Сенишин.

Она отметила, что выстрелы были произведены из травматического оружия, поэтому раненный не имеет проникающих ран и сегодня будет выписан из больницы.

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«Ночью, когда раздались выстрелы, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая на месте происшествия обнаружила пострадавшего 24-летнего местного жителя, в которого было произведено 6 выстрелов. Личность нападавшего не удалось на данный момент установить, но проводятся все необходимые следственные действия. По информации при допросе потерпевшего, который находится в больнице, установлено, что одним из возможных вариантов является то, что стрельба произошла из-за женщины», - рассказала она.

"Киев оперативный" в Facebook сообщил, что молодой человек получил ранение руки и ребер. В срочном порядке он был госпитализирован. Нападавшие с места скрылись.