В Черновцах задержали преступников, которые ограбили судью после изучения его декларации

В Черновцах сотрудники Нацполиции задержали преступную группу, которая 10 июля совершила разбойное нападение на семью председателя Хозяйственного суда Черновицкой области Бориса Желика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Сергей Ратушенко.

Он сообщил, что во вторник, 25 июля, правоохранители задержали 4 человек, причастных к разбойному нападению на семью судьи. Двух злоумышленников задержали в Черновцах, одного из участников преступной группы - в Киеве и еще одного - во Львовской области.

Читайте такжеВ Николаевской области похитили замглавы РГА и ее внедорожник

По словам Ратушенко, трое задержанных два года назад проходили военную службу в зоне проведения АТО в составе добровольческого подразделения «Донбасс». Четвертый член группы помогал им с получением информации.

Как сообщил правоохранитель, самый молодой из задержанных - 1992 года рождения, а самый старший - 1987 года рождения. Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности, однако, по словам Ратушенко, они не сумели найти себя в гражданской жизни и решили попробовать заработать легкие деньги, применив полученные на службе навыки.

Жертву - председателя Хозяйственного суда Черновицкой области - они выбрали, изучив электронные декларации, которые размещены на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Злоумышленники следили за судьей более полугода, при этом очень тщательно готовились и изучали мельчайшие детали распорядка дня потерпевшего. Для ведения такой разведки злоумышленники применяли даже квадракоптер.

Участникам преступной группы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас они находятся в учреждении исполнения наказаний №33 г. Черновцы до завершения следственных действий.

Напомним, в Черновцах 10 июля четверо злоумышленников напали на семью председателя Хозяйственного суда Черновицкой области Бориса Желика, связав его и жену и похитив из их дома 11 тысяч долларов США и другие ценности.

По сообщению СМИ, происшествие произошло примерно в 6 часов утра. Жена судьи проснулась и открыла дверь. На пороге стояли 4 мужчин в масках-балаклавах и камуфляже. Злоумышленники несколько раз ударили женщину электрошокером, а затем потащили в одно из подсобных помещений. Тогда они приставили к ее горлу нож и потребовали рассказать, где находятся деньги.

Позже злоумышленники напали на Бориса Желика, который в момент нападения спал. Они заклеили ему рот скотчем и, угрожая автоматом, требовали показать сейф, где хранились деньги.