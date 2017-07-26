НАБУ объявило подозрение экс-прокурору Сусу, который забыл указать в е-декларации внедорожник 85-летней бабушки

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

В частности, сегодня ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Также сказано, что сейчас решается вопрос о подаче ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что упомянутое лицо детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 25 июля на территории международного аэропорта Борисполь.

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По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по разным уголовным процессам, начиная с апреля 2016 года.

По просьбе УНИАН в НАБУ не назвали имя лица, которому вручили подозрение, сославшись на то, что ведомство не имеет права называть никаких фамилий и имен. В Бюро сказали, что не могут говорить из-за презумпции невиновности.

Вместе с тем, как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в эфире телеканала "112-Украина", задержанным в Борисполе оказался бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вынес выговор за ложь в декларации и удовлетворил заявление Суса о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.