Правоохранители предотвратили отправку шести украинок в Израиль в сексуальное рабство

В Запорожье в ночь с 19 на 20 июля работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП Днепропетровской области задержали мужчину и женщину, которые пытались отправить 6 гражданок Украины в Израиль для оказания сексуальных услуг. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области.

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«Полицейские разоблачили и прекратили противоправную деятельность мужчины и женщины, 1960 и 1968 рождения, ранее не судимых, жителей Запорожской области, которые в течение 2014-2017 годов занимались вербовкой жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в сексуальное рабство», - говорится в сообщении.

Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг. После оформления всех соответствующих документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую «жертву» и свои преступные деяния злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов США. На территории Израиля девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, однако деньги за это отнимали сутенеры. При этом девушки не могли вернуться на родину.

Сейчас принимаются меры по установлению коррупционных связей и организаторов преступной группы на территории Израиля. Также устанавливаются другие потерпевшие с целью документирования всех фактов преступной деятельности.

Следственным управлением ГУ НП Днепропетровской области возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.303 (проституция или принуждение либо вовлечение в занятие проституцией) и ч.2 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.