Днепровские полицейские спасли двух девушек от сексуального рабства в Турции: одна из них несовершеннолетняя

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Днепропетровской области, в аэропорту Харькова пресекли факт вывоза за границу двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, таким образом они перекрыли канал международной поставки «живого товара» в город Анталия Турецкой Республики.

Установлено, что злоумышленники предлагали двум жительницам Днепропетровской области работу за рубежом в качестве танцовщиц. Фактически женщины попадали в сексуальное рабство. За каждую жертву злоумышленники должны были получить по 500 долларов.

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В полиции отметили, что сейчас принимаются меры по задержанию участников преступной группы, которые покинули территорию Украины и отбыли в Турцию. Также устанавливаются другие пострадавшие с целью документирования всех фактов преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека).