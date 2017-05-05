Днепровские полицейские спасли двух девушек от сексуального рабства в Турции: одна из них несовершеннолетняя

11:25, 05 мая 2017
Происшествия
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Злоумышленники предлагали двум жительницам Днепропетровской области работу за границей в качестве танцовщиц. Но фактически женщины попадали в сексуальное рабство. За каждую жертву злоумышленники должны были получить по 500 долларов.

Сейчас принимаются меры для задержания участников преступной группы / УНИАН

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Днепропетровской области, в аэропорту Харькова пресекли факт вывоза за границу двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, таким образом они перекрыли канал международной поставки «живого товара» в город Анталия Турецкой Республики.

Установлено, что злоумышленники предлагали двум жительницам Днепропетровской области работу за рубежом в качестве танцовщиц. Фактически женщины попадали в сексуальное рабство. За каждую жертву злоумышленники должны были получить по 500 долларов.

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В полиции отметили, что сейчас принимаются меры по задержанию участников преступной группы, которые покинули территорию Украины и отбыли в Турцию. Также устанавливаются другие пострадавшие с целью документирования всех фактов преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека).

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Теги: #полиция#Днепр#сексуальное рабство