На Яворовском полигоне нашли повешенным военного, который пропал в марте

В лесополосе на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивского полигона) на Львовщине вчера нашли повешенным военнослужащего, который находился на обучении оперативного резерва первой очереди от одной из военных частей Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба центра.

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«17 июля 2017 года в лесополосе на территории Международного центра миротворчества и безопасности обнаружено повешенным тело военнослужащего, который находился на обучении оперативного резерва первой очереди от одной из военных частей Вооруженных Сил Украины», – указано в сообщении.

Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено, причиной гибели военнослужащего, вероятнее всего, является самоубийство.

По данному факту назначено служебное расследование. Военная прокуратура Львовского гарнизона проводит следственные действия.

С 27 марта 2017 года этот военнослужащий находился в розыске, о чем было сообщено в Военную прокуратуру Львовского гарнизона и Военную службу правопорядка.