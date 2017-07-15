В Донецкой области неизвестный бросил гранату в частный дом, погибла женщина (фото)

В селе Покровское Донецкой области неизвестный бросил гранату в частный дом, погибла женщина.

Читайте такжеВ Бахмуте парень и девушка получили ранения при попытке разобрать гранату

Как сегодня сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, ночью в полицию поступило сообщение о том, что в селе Покровское неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы.

Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой.

В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

Информация о происшествии внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения первоочередных оперативных мероприятий происшествие получит правовую оценку.