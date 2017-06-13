В Хмельницком пенсионер взорвал гранату во время ссоры, есть пострадавший

В Хмельницком в гаражном массиве по ул. Западно-Окружной 65-летний пенсионер попытался закончить конфликт, взорвав гранату. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел 12 июня. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК, он находится в СИЗО.

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"Правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт на почве раздела имущества, в разгаре которой 65-летний пенсионер взорвал боевую гранату "РГД-5". Большинству присутствующих удалось скрыться, а вот 46-летний хмельничанин вовремя не сориентировался и получил в результате взрыва осколочные ранения спины и ноги. После оказания медицинской помощи в Хмельницкой городской больнице мужчину отпустили домой", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 5 ч. 2 ст. 115 (через 15 ст.) — покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, происхождение взрывного устройства.