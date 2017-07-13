В Радомышльском районе мужчина во время сбора ягод в лесу нашел 10 снарядов времен войны

В Радомышльском районе Житомирской области мужчина во время сбора ягод в лесу нашел 10 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 12 июля в Службу спасения «101» позвонил мужчина и сообщил, что нашел в лесу вблизи села Толстое подозрительные предметы. Он приехал собирать ягоды и, проходя мимо высоких кустов, заметил неизвестные металлические предметы.

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Мужчина закидал находки ветвями и дождался приезда спасателей. Все находки оказались 10 артиллерийскими снарядами калибром 76 мм времен прошлых войн.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в саду Шевченко нашли артиллерийскую мину.