В Харькове в саду Шевченко нашли артиллерийскую мину (фото)

В Харькове в саду Шевченко нашли артиллерийскую мину. Снаряд времен Второй мировой войны спокойно лежал все эти годы в месте отдыха харьковчан. Об этом сообщает "Дозор".

Взрывооопасный предмет был обнаружен сегодня утром во время работ по реконструкции сада. На место выехал оперативный дежурный ГСЧС, работы временно приостановлены.

Читайте такжеВ центре Одессы нашли мину времен Второй мировой войны

Ожидается приезд взрывотехнической службы. По данным ГСЧС, найденный предмет – 82-миллиметровая минометная мина.

Ранее в Ботаническом саду Киева нашли артиллерийский снаряд.