В Запорожье задержаны члены банды, которые для преступной схемы похищали и избивали работников крупных заводов

Сотрудниками управления уголовного розыска Запорожской области ликвидирована межрегиональная преступная организация, которая в течение 2013-2017 годов совершила более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша, подозреваемых задержали сегодня, 12 июля.

Читайте такжеПолиция о перестрелке в Княжичах: целью спецоперации была банда из бывших правоохранителей«Преступники занимались незаконными разработками шлаковых отвалов. Кроме этого, внедрялись в работу закрытых компьютерных систем бюджетообразующих предприятий города, при этом фиктивно увеличивали фактический вес реализуемого металлолома. После чего денежные средства, полученные преступным путём, конвертировали и легализовывали, направляя их в реальный сектор экономики», - рассказал Золотоноша.

По словам руководителя областной полиции, информацию о порядке поставок, переработке металла и схемы расчета преступники получали путем угроз сотрудникам предприятий, в частности, похищали людей, избивали, а в отдельных случаях сжигали автомобили работникам заводов.

Всего задержаны 8 членов преступной организации. Им уже сообщено о подозрении в совершении тяжких преступлений.

Также к незаконной деятельности группировки причастны еще 35 человек.

В настоящий момент проводятся обыска и задержания.

Как сообщал УНИАН, 7 июля сотрудники запорожской полиции в пгт Кирилловка нейтрализовали преступную группу криминального авторитета и смотрящего «Марика». Преступники занимались вымогательством и похищением людей, курировали наркобизнес. В состав преступной группы входили 5 человек.

В этот же день, 7 июля, в Запорожье полицейские также задержали пятерых участников преступной группировки, которая нападала на залы игровых автоматов и грабила их.