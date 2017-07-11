В Житомире полицейские сняли с крыши ОГА 19-летнего парня, который хотел сделать селфи

В Житомире полицейские охраны сняли с крыши здания обладминистрации молодого человека, который поднялся туда, чтобы сделать селфи на телефон. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 9 июля сигнал «тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Житомирской областной государственной администрации около 20:00.

На месте происшествия полицейские группы задержания обнаружили мужчину, который уже спускался с крыши пятиэтажного здания облгосадминистрации. Заметив инспекторов, мужчина пытался убежать, однако сделать это не удалось. Правоохранители задержали его для выяснения цели пребывания на крыше.

Читайте такжеВ Киеве подросток получил ожоги 40% тела при попытке залезть на крышу электрички

По словам мужчины, он забрался на здание облгосадминистрации, чтобы сделать селфи.

Для проверки этой информации, а также установления личности, полицейские доставили мужчину в Житомирский отдел полиции. Как выяснилось, ему 19 лет и он житомирянин.

Полицейские провели с ним разъяснительную работу о недопустимости подобных действий.

Ранее в Одессе молодая женщина выпала из окна 8-го этажа во время попытки сделать селфи.