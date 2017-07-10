В Киеве возле школы нашли минометную мину времен Второй мировой войны

В Киеве обнаружена на территории одной из школ и уничтожена минометная мина ММ-81 времен Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба столичного Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мина была обнаружена вчера на территории одной из школ столицы в пер. Полевом в Соломенском районе столицы, во время проведения земляных работ.

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Взрывоопасный предмет извлечен и уничтожен на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева было извлечено и уничтожено 514 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове из-занеправдивого сообщения о минировании здания облгосадминистрации правоохранители эвакуировали 100 человек.