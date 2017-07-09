В донецкой области погиб шахтер во время выполнения работ

В субботу, 8 июля, на шахте "Россия" госпредприятия "Селидовуголь" в городе Новогродовка Донецкой области произошел групповой несчастный случай, как пишет ТСН.

Читайте такжеНа шахте "Новодонецкая" произошла вспышка метана, четверо горняков получили ожоги

"Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке 4 проходчика осуществляли перекрепления горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование", - написал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.