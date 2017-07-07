В Харькове мужчина совершил самоубийство с помощью болгарки

В Харькове мужчина совершил самоубийство болгаркой. Об этом сообщает пресс-служба НП Нацполиции в Харьковской области.

Трагедия произошла в одном из жилых домов Харькова.

"41-летний харьковчанин нанес себе смертельные телесные повреждения болгаркой. Предварительно установлено, что мужчина запустил прибор в действие и бросился на него головой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Как рассказывает жена погибшего, их общий ребенок болеет сахарным диабетом. Этот факт погибший мужчина тяжело воспринимал.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Факт происшествия внесен в журнал единого учета сообщений.