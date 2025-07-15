Одна ЗРК имеет от четырех до восьми установок, но военный аналитик Алексей Гетьман не очень верит в то, что Украине передадут необходимое количество ракет, если один ЗРК будет иметь минимум четыре пусковые установки.

Мало верится в то, что Украине передадут именно 17 зенитно-ракетных систем Patriot в полном комплекте с радиолокационными станциями, пусковыми установками и необходимым количеством ракет к ним. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, как он расценивает заявление президента США Дональда Трампа о возможности передачи Украине 17 "Петриотов".

"Вы знаете, хотелось бы, чтобы это было 17 именно зенитно-ракетных комплексов, полностью комплексов. Это радиолокационная станция, которая наблюдает, находит цель, сопровождает цель, и передает указание о цели на ракеты, которые находятся на пусковых установках. До восьми может быть пусковых установок на каждом зенитно-ракетном комплексе. От четырех до восьми. Можно их комплектовать по-разному. Если это 17 именно 17 зенитно-ракетных комплексов - в это очень мало верится, честно говоря", - отметил Гетьман.

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Эксперт пояснил, что если Украине предоставят ЗРК "Пэтриот", и каждый будет иметь не менее 4-5 пусковых установок, то в целом это будет до сотни пусковых установок. Каждая пусковая установка имеет по четыре ракеты и получится около 500 ракет.

Отдельно он сказал, что по разным вражеским целям используются различные комплексы. ЗРК "Пэтриот" не будут использовать для сбивания "шахедов". "Когда налет 700 "шахедов", то 700 ракет на "Пэтриот" - это как-то из области не научной фантастики", - сказал Гетьман.

Трамп объявил об отправке Patriot - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сказал, что одна страна имеет 17 систем Patriot, и такие системы уже готовятся к отправке в Украину. Это может произойти очень скоро. Украина может получить все 17 или большую часть из этого количества.

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