Речь идет о жене Трампа, которая осудила вторжение России в Украину и продвигает идею поддержки Киева на фоне убийств мирных жителей.

У Украины появился неожиданный "союзник" в Белом доме - Мелания Трамп. Несмотря на формальный статус первой леди, Мелания оказывается одним из самых влиятельных голосов в близком кругу президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине.

Как пишет The Times, именно она напоминала Дональду Трампу о масштабе разрушений и жертв среди мирного населения в результате российских ударов по украинским городам.

Я иду домой, говорю первой леди: "Я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным - УНИАН), у нас был замечательный разговор". А она говорит: "О, правда? Только что был поражен еще один город", - рассказал сам Трамп в понедельник, выступая в Овальном кабинете.

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Журналисты обращают внимание, что Мелания, уроженка Словении (бывшей Югославии), имеет глубокое личное понимание угроз, которые несет агрессивная политика Москвы. Это, вероятно, и формирует ее четкую позицию в пользу Украины.

Автор биографии Мелании, Мэри Джордан, отмечает: "Это совсем неудивительно, учитывая, что она выросла в стране, которая не любит Россию... У нее больше опыта, чем у многих людей в кабинете министров, в попытках донести свою точку зрения".

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, когда Трамп назвал Путина "гением", Мелания публично осудила убийства гражданских и призвала своих подписчиков в соцсетях помогать Красному Кресту: "Мои мысли и молитвы - с украинским народом", - написала она тогда.

Вернувшись в Вашингтон после длительного пребывания в Mar-a-Lago, Мелания провела несколько недель в подготовке к участию в дипломатических приемах, и активно изучала внешнюю политику. И хотя обычно она держится в стороне от публичных политических обсуждений, ее мнение, похоже, имеет реальное влияние на решения президента.

"Он особенно прислушивается к людям, которые ему очень близки. И особенно если их фамилия - Трамп", - резюмирует Мэри Джордан.

Издание отмечает, что Мелания не имеет должностной роли в принятии решений по внешней политике, но ее позиция может оказаться весомее прогнозов аналитиков. И если сегодня Украина получает поддержку в Белом доме - то частично благодаря ее голосу.

Война в Украине - позиция Мелании Трамп

Напомним, что Мелания Трамп избегает громких политических заявлений, но с 2022 года публично выражала сочувствие Украине после вторжения России. Она называла убийства гражданских "ужасными" и призывала помогать Красному Кресту.

В 2025 году ее позиция снова стала актуальной. Именно Мелания напоминала Дональду Трампу о жертвах российских ударов по украинским городам, что повлияло на его решение поддержать новые поставки ПВО Patriot. Ее словенское происхождение и личный опыт жизни за "железным занавесом" формируют ее критическое отношение к Кремлю.

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