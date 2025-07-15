Согласие Трампа продать современное оружие европейским союзникам для передачи его Украине стало важной вехой в войне.

Решение президента США Донадьда Трампа продать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и другое оружие существенно поможет стране. Но главный вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для доставки нового оружия Украине и в каком количестве.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) отметило, что теперь обещанное Трампом наращивание обороноспособности Украины, зависит от скорейшего размещения в стране достаточного количества Patriot и, в долгосрочной перспективе, от наращивания производства Западом перехватчиков для дронов и ракет, которыми РФ атакует Украину.

"Российская тактика заключается в том, чтобы заставить украинцев израсходовать все имеющиеся запасы ПВО перед наступлением РФ в конце лета или осенью", - сказала Селеста Уолландер, высокопоставленный сотрудник Пентагона при администрации Байдена.

Видео дня

Она отметила, что для того, чтобы поставки американского оружия Украине изменили расчеты российского диктатора Владимира Путина, они должны быть осуществлены в течение лета.

Однако, как отметило издание, нынешнее решение Трампа - важнейшая веха в войне в Украине. Передача оружия союзникам, для дальнейшей поставки Украине, является первым случаем, когда Белый дом согласился поставить Украине оружие, выходящее за рамки поставок, начатых бывшим президентом Джо Байденом.

Стоимость пакета поставок оружия для Украины может составить около $10 млрд, сообщили два источника издания, знакомые с поставками.

При этом издание отметило, что возможности США и их союзников по предоставлению систем ПВО Украине ограничены не только стоимостью систем "Пэтриот", но и производственными мощностями Запада.

"Если европейцы отправят имеющиеся системы "Пэтриот" Украине и используют новые поставки из США для компенсации потерь, это будет иметь значение. Но если они будут ждать новых систем "Пэтриот", а потом только осуществлять поставки Украине, тогда помощь будет слишком запоздалой", - сказала Кристина Берзина из аналитического центра Германского фонда Маршалла.

"Чтобы ускорить поставку систем Patriot, европейские страны могли бы предоставить перехватчики из имеющихся запасов, при условии, что их потом заменят системами, закупленными у США", - отметило издание.

WSJ назвал еще один способ удовлетворить потребности Украины - закупать Patriot и перехватчики прямо с конвейера и поставить Украину во главе очереди на их получение. Но это означало бы, что другим союзникам США по всему миру, также заказавшим Patriot, пришлось бы подождать.

Оружие для Украины

Вчера Трамп пообещал начать поставки дополнительного оружия Украине. Речь идет о 17 батареях Patriot и боекомплект к ним. Также планируется поставка ракет для истребителей т артиллерийских систем.

Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна сделает "свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", о которых объявил американский прездент Дональд Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: