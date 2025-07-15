На Львовщине также введен повышенный уровень опасности.

На сегодня, 15 июля, во Львове и Львовской области введен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, во Львове сегодня днем будет гроза, а во Львовской области грозы будут местами.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Видео дня

По Львовской области сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем слабый град. Ветер будет западный, 7 - 12 м/с. Воздух прогреется до +23°...+28°. Во Львове столбики термометров покажут +25°...+27°.

Погода во Львове - прогноз на неделю

На этой неделе во Львове будет идти дождь. Как говорят синоптики, атмосферные фронты с запада в очередной раз принесут на Львовщину дождливую погоду, будут греметь грозы, а в дневные часы вероятно локальное выпадение града.

Ветер будет от слабого до умеренного, во время прохождения фронтов будет усиливаться. Также произойдет снижение дневной температуры: от 25-30° тепла в понедельник до 19-24° тепла в конце рабочей недели.

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