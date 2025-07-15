Местами в стране будет наблюдаться даже сильная жара 35-37 градусов.

На этой неделе в Украине все еще будет жарко, впрочем на некоторые области повлияет циклон из Западной Европы, который принесет дожди. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"По синоптическим условиям эта неделя будет достаточно схожа с предыдущей. То есть условия продолжат быть контрастными. Прохладнее - на западе, с дождями, и вот сильная жара на юго-востоке, и сухо. А между ними уже определенные колебания, в других регионах", - сказала она.

Так, в ближайшие несколько ночей температура в целом составит +15°...+22°, а днем +29°...+34°. В то же время на юге и юго-востоке страны местами будет наблюдаться сильная жара +25°...+37°. В то же время в северных, а 15 июля и в западных областях, будет +24°...+30°.

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"Но в течение 16 и 17 июля на западе страны температура будет снижаться. И днем вообще уже будет +18°...+23°, без всякой жары. Потому что с 17 числа там начнет влиять циклон из Западной Европы. Он немного к северо-западу от территории Украины будет располагаться. Вот его атмосферные фронты обусловят в западных областях кратковременные дожди, местами даже значительные дожди могут быть", - рассказала Птуха.

17 июля, отметила она, большинство северных и центральных областей также могут попасть под влияние этих атмосферных фронтов, что обусловит там кратковременные грозовые дожди.

"Остальная территория остается у нас преимущественно в жаркой воздушной массе и без осадков", - отметила эксперт.

18-19 июля влияние этого циклона на Украину будет ослабевать, он понемногу будет отходить на северо-восток. Впрочем, его атмосферные фронты еще обусловят кратковременные дожди и грозы по северной части Украины и некоторых западных областях.

"Но остальная территория будет преимущественно без осадков. Разве что 19-го числа, возможно, юго-восток - могут быть локальные грозовые дожди. Но, опять же, пока что - только местами", - сказала эксперт.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается классическая летняя погода: будет тепло, местами - жарко, а также периодически будет идти дождь.

Так, до конца второй декады июля в большинстве областей Украины прогнозируется классическая летняя погода с температурными показателями, близкими к норме. В то же время в южных регионах - выше нормы на 2-4 градуса.

Дожди чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи.

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