На Киевщине конфликт на дороге закончился стрельбой, пострадала девушка
Водитель автомобиля "Toyota" заблокировал проезд водителю "Volkswagen", из-за чего между ними возник конфликт.
Во вторник, 4 июля, около 18.00 часов, на Сквирском шоссе водитель автомобиля "Toyota Camry" заблокировал проезд водителю "Volkswagen Golf", из-за чего между ними возник конфликт.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Согласно сообщению, 33-летний водитель "Toyota" достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в другой автомобиль, где находились пассажиры. В результате машина была повреждена, а 20-летняя пассажирка получила осколочные телесные повреждения.
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Патрульные, которые прибыли на место происшествия, задержали вооруженного хулигана и изъяли зарегистрированный травматический пистолет Макарова.
В свою очередь пострадавшей оказали медицинскую помощь.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента, открыто уголовное производство.
Напомним, ранее в Киеве возле супермаркета неизвестный ранил мужчину из травматического оружия.