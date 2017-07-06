В Черниговской области обнаружили и уничтожили плантацию элитной конопли (фото)

В Черниговской области вчера полиция уничтожила посевы конопли элитных сортов. Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, во время обыска полиция вместе с прокуратурой уничтожила на приусадебном участке ранее судимого жителя г. Нежин масштабные посевы конопли из 9 тысяч растений. Фактически коноплей был засажен весь город злоумышленника, других растений там, кроме сорняков, не было.

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Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками в особо крупных размерах (продажа марихуаны). Учитывая это, злоумышленник находился под постоянным наблюдением правоохранителей. Когда было собрано достаточно неопровержимых доказательств, полиция и прокуратура приняли решение о проведении обыска.

Правоохранители вырвали всю плантацию конопли и тщательно упаковали ее для экспертизы в 36 мешков. Полицейские насчитали около 9 тысяч растений общим весом в полтонны. По ценам «черного рынка» изъятое оценивается в 2 миллиона гривень.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли), наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Продолжается досудебное расследование.