Под Киевом нашли теплицу с марихуаной на миллион (фото, видео)

16:23, 24 марта 2017
Происшествия
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Теплица была оборудована специальным оборудованием с использованием разного типа вытяжек, вентиляцией, регуляторами температуры.

Теплица была оборудована в недострое / npu.gov.ua

В Киевской области оперативники в недостроенном доме обнаружили теплицу с мерихуаною. Об этом сообщили в Нацполиции.

npu.gov.ua

Отмечается, что «огород» конопли организовал 42-летний мужчина, который планировал собрать урожай и реализовать его на «черном рынке».

npu.gov.ua

Во время санкционированного обыска оперативники изъяли 200 растений конопели с обустроенной злоумышленником наркотеплиці.

npu.gov.ua

«Помещение было оборудовано специальным оборудованием с использованием разного типа вытяжек, вентиляцией, регуляторами температуры», - говорится в сообщении.

Стоимость изъятого в нелегальном наркорынке составляет около миллиона гривен.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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Теги: #конопля#теплица