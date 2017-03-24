Под Киевом нашли теплицу с марихуаной на миллион (фото, видео)

В Киевской области оперативники в недостроенном доме обнаружили теплицу с мерихуаною. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что «огород» конопли организовал 42-летний мужчина, который планировал собрать урожай и реализовать его на «черном рынке».

Во время санкционированного обыска оперативники изъяли 200 растений конопели с обустроенной злоумышленником наркотеплиці.

«Помещение было оборудовано специальным оборудованием с использованием разного типа вытяжек, вентиляцией, регуляторами температуры», - говорится в сообщении.

Стоимость изъятого в нелегальном наркорынке составляет около миллиона гривен.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.