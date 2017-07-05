В Черниговской области гости егеря случайно застрелили его

В Черниговской области полиция расследует обстоятельства гибели егеря.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, сегодня ночью в Черниговское районное отделение полиции поступило сообщение о гибели егеря, жителя одного из сел Черниговского района.

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По словам двух участников события, егерь пригласил их к себе в гости отдохнуть. Когда мужчины ехали в микроавтобусе Volkswagen T4, карабин одного из гостей случайно выстрелил. От огнестрельного ранения в шею егерь погиб на месте.

Мужчины вызвали полицию, прибыли следственно-оперативные группы Черниговского районного отделения полиции и ГУ Нацполиции в области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса - убийство, совершенное по неосторожности.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.