В Киеве застрелили иностранца (фото)

В Киеве застрелили иностранца, столичные полицейские устанавливают обстоятельства убийства. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Тело 27-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли в квартире. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители опросили знакомых потерпевшего, которые рассказали: 27-летний гражданин другого государства арендовал квартиру в доме на улице Голосеевской, а со вчерашнего дня перестал выходить на связь. Когда они попали в квартиру, обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями в головы, грудной клетки и руки.

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"Во время осмотра квартиры полицейские изъяли сумку, где были предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова и патроны к ним. Эти вещи изъяли и направили на экспертизу", - отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства и выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в центре Киева возле Золотых ворот зарезали мужчину. Убитым возле Золотых ворот в Киеве оказался глава союза мигрантов Украины.