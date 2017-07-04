Пиротехники уничтожили 4 боеприпаса времен прошлых войн, найденные в Радомышльском районе (фото)

На Житомирщине сегодня, 4 июля, пиротехники уничтожили 4 боеприпаса времен прошлых войн, найденные накануне в Радомышльском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 4 июля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирщины уничтожила 4 взрывоопасных предмета времен прошлых войн. Все находки обнаружены в Радомышльском районе.

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Накануне в селе Заболоть местный житель обнаружил один боеприпас во время копания траншеи лопатой. Специалисты ГСЧС идентифицировали находку, как артиллерийский снаряд калибром 76 мм. В тот же день еще один взрывоопасный предмет откопала крестьянка на собственном огороде в селе Потиевка. Она сразу прекратила земельные работы и сообщила в Службу спасения «101». Пиротехники идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1. Кроме того, вблизи селе Малая Радча во время отдыха в лесу компания друзей увидела 2 металлических предмета. Они предположили, что это военные боеприпасы и немедленно известили спасателей. Специалисты ГСЧС, которые прибыли к месту вызова, идентифицировали находки как 2 минометные мины калибром 82 мм.

Сегодня пиротехники все боеприпасы уничтожили.

Ранее на Николаевщине уничтожили 119 боеприпасов времен прошлых войн.