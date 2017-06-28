В Николаевской области спасатели уничтожили 119 боеприпасов времен прошлых войн

В Николаевской области спасатели уничтожили 119 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожено 119 единиц взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, 27 июня гранаты, мина и снаряды были обезврежены контролируемым подрывом.

"Часть боеприпасов обнаружена мужчиной во время поиска металлолома на открытой территории в селе Шевченково Новобугского района области. Также пиротехническим подразделением для выполнения годового плана организации выполнения задач по разведке и разминированию местности Николаевской области обследовано 600 кв.м территорий вблизи с. Шевченково и дополнительно обнаружено взрывоопасные предметы разных калибров", - говорится в сообщении.

В частности, найдены и обезврежены 102 гранаты М-14, противотанковая мина ТМИ-42, артиллерийский снаряд калибром 150 мм, 3 единицы артснарядов калибром 85 мм, 3 единицы калибром 50 мм и 9 единиц снарядов калибром 37 мм.