В Днепре в жилом доме взорвалась граната (фото)
Квартира, в которой произошел взрыв, принадлежит местной жительнице, которая проживает в ней вместе со своим ранее судимым 36-летним сыном.
В понедельник, 3 июля, в городе Новомосковске Днепропетровской области на четвертом этаже в одной из квартир жилого многоэтажного дома по улице Горького произошел взрыв ручной гранаты «Ф-1». Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В результате взрыва было повреждено оконное стекло в кухне данного помещения. От взрыва никто не пострадал.
Квартира, в которой произошел взрыв, принадлежит 60-летней неработающей местной жительнице, которая проживает в ней вместе со своим ранее судимым 36-летним сыном.
С места происшествия полицейские изъяли металлические фрагменты гранаты.
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По факту взрыва в девятиэтажке открыто уголовное производство. За содеянное злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области во время пожара в жилом доме погибли двое детей.