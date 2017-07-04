В Днепре в жилом доме взорвалась граната (фото)

В понедельник, 3 июля, в городе Новомосковске Днепропетровской области на четвертом этаже в одной из квартир жилого многоэтажного дома по улице Горького произошел взрыв ручной гранаты «Ф-1». Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате взрыва было повреждено оконное стекло в кухне данного помещения. От взрыва никто не пострадал.

Квартира, в которой произошел взрыв, принадлежит 60-летней неработающей местной жительнице, которая проживает в ней вместе со своим ранее судимым 36-летним сыном.

С места происшествия полицейские изъяли металлические фрагменты гранаты.

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По факту взрыва в девятиэтажке открыто уголовное производство. За содеянное злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области во время пожара в жилом доме погибли двое детей.