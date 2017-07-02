В Черновицкой области во время пожара в жилом доме погибли двое детей

В Черновицкой области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления ГСЧС, несчастный случай произошел вечером 1 июля в поселке Берегомет Вижницкого района.

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На момент прибытия пожарных подразделений пламя охватило почти весь дом, где спасатели обнаружили тела двоих детей, 2008 и 2013 годов рождения, уже без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается. Вместе с тем, по данным местных СМИ, пожар возник в результате взрыва газового баллона. По словам односельчан, дети жили с бабушкой, а их мать уехала на заработки за границу. Взрыв произошел в отсутствие бабушки, которая пошла работать на огород.